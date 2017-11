Kerkhove zegt 'ja' bij huwelijksaanzoek op Hawaii

De twee reizen zo vaak als het kan samen naar toernooien, vertelde ze onlangs in een interview. ,,De helft van de dertig weken reist er een coach mee, de andere vijftien weken doe ik het alleen. Buiten het voetbalseizoen gaat Edinho met mij mee en dat is fijn. Ik wil gewoon iemand bij me hebben, die me helpt en steunt, waardoor ik niet alleen ben. Edinho is heel open en sociaal. Hij gaat ook heel goed met mijn tennisvriendinnen om en dat maakt het gewoon heel leuk op en rond toernooien. Hij zorgt voor afleiding, maar houdt mij ook scherp."