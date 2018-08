Kerkhove is precies 10 jaar prof

jubileumVLISSINGEN - Tennisster Lesley Kerkhove is precies 10 jaar tennisprof. Op 20 augustus 2008 debuteerde de Zierikzeese als zestienjarige in het internationale vrouwencircuit. Sindsdien klom ze gestaag op de ladder. Inmiddels is ze 885 ITF- en WTA-partijen (582 in het enkelspel, 303 in het dubbelspel) verder en heeft ze 389.000 dollar aan prijzengeld bijeen geharkt. En er zijn nog meer cijfers die een beeld geven van haar profloopbaan.

3

Bij ‘slechts’ drie enkeltoernooien pakte Lesley Kerkhove de eindzege: in 2011 in het Portugese Albufeira, in 2014 in het Duitse Aschaffenburg en in 2016 in het Franse Equeurdreville. Dat zijn er voor een speelster met haar ranking – ze schommelt rond plek 200 – relatief weinig. Ze voegde er nog wel twaalf toernooizeges in het dubbelspel aan toe, waarbij die van 2017 in Luxemburg (een WTA-toernooi) eruit springt.

5

Aan het grote publiek toonde Lesley Kerkhove zich in Fed Cup-verband, dus buiten het ITF- en WTA-circuit. Ze speelde vijf partijen voor Nederland, twee in 2014 en drie in 2018. Tweemaal zette ze een stunt van jewelste neer. In de Verenigde Staten versloeg ze dit jaar samen met Demi Schuurs de Williams-zussen, die alles al gewonnen hebben in hun leven. En kort erna in Australië, waar ze nota bene de kopvrouw was van Oranje, versloeg ze topspeelster Samantha Stosur.

Dat haar Fed Cup-optredens ten koste gingen van haar goede ranking, deerde Kerkhove niet. Ze vond het een grote eer voor Nederland te spelen. Ze hoopt vaker uitnodigingen te krijgen van bondscoach Paul Haarhuis.

14

De allereerste tegenstandster van de Zeeuwse was de Duitse Melanie Oosterhof, bij het 10.000 dollartoernooi in Enschede. Kerkhove leidde op die 20ste augustus 2008 met 6-2 3-0 toen haar opponente opgaf. In totaal won ze 14 keer door opgave van de ander. Slechts 1 keer gaf ze zelf op, in 2010 bij een toernooi in Antalya.

33

De tennissport heeft Lesley Kerkhove in 10 jaar in 33 verschillende landen gebracht. Ze heeft ontelbare vlieguren gemaakt. Naast Nederland speelde ze toernooien in België, Portugal, Groot-Brittannië, Kroatië, Kazachstan, Turkije, Spanje, Duitsland, Italië, Australië, Tunesië, Japan, Bulgarije, Frankrijk, Polen, Rusland, Zweden, Oekraïne, Roemenië, Luxemburg, Taiwan, de Verenigde Staten, Marokko, Tsjechië, Thailand, Wit-Rusland, Mexico, Maleisië, China, Zwitserland, Georgië en de Verenigde Arabische Emiraten.

52

Lesley Kerkhove had in de 10 jaar liefst 52 dubbelpartners. Met de Wit-Russische Lidziya Marozava speelde ze de meeste partijen samen: 68. Ze vonden elkaar bij een toernooi in het Zweedse Bastad en sindsdien stemmen ze hun planning enigszins op elkaar af. Richel Hogenkamp (37) en Arantxa Rus (33) zijn de nummers twee en drie in het lijstje.

59

Lesley Kerkhove wint 59 procent van al haar partijen. De verhouding tussen winstpartijen en nederlagen is bij het enkel- en het dubbelspel bijna exact gelijk.

149

De hoogste ranking ooit voor Lesley Kerkhove was de 149ste plek op 16 oktober 2017. Elke maandag wordt de wereldranglijst opgemaakt. Momenteel staat de Schouwse op de 212de plaats. In het dubbelspel stond ze niet zo lang geleden 58ste. Nu is ze de nummer 61. Altijd ziet ze zichzelf nog wel meer als enkel- dan als dubbelspeelster.

6-0 6-0