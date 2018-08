Kerkhove bijt spits af op US Open

Bol en Baltimore zijn gouden combinatie

19 augustus NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Vincent Bol schreef zondag op de Subtop dressuurwestrijd in zijn woonplaats Nieuw- en Sint Joosland, met de ruin Baltimore, de klasse Intermediate I op zijn naam. De achttienjarige Merel van Wallenburg was, met de ruin Zip, de beste in de Prix Sint George.