Judo beheerst het leven van Indy Godschalk

,,Risico van het vak, hè’’, wijst de enthousiaste Godschalk naar haar linkeroog, dat afgelopen week aardig wat heeft moeten incasseren. De judoka is net terug uit Tsjechië. Op de Cadet European Judo Cup in Teplice veroverde ze een bronzen medaille in de klasse -44 kilo, een mooie mijlpaal in haar carrière. Maar het ging niet zonder slag of stoot. ,,In één van die partijen kreeg ik een kopstoot’’, zegt ze over de oorzaak van haar blauwe oogkas. ,,Daaroverheen kreeg ik een klap in mijn gezicht toen mijn tegenstandster af wilde zetten. En in de trainingsstage na het toernooi kreeg ik nog een knie in m’n gezicht. Dat leverde me ook nog een bloedneus op. Maar ja, kan gebeuren, hè. Dan heb je m’n schenen nog niet gezien, die zijn standaard blauw.’’