John Vermeule: Vlak voor NK in Wolphaartsdijk zat ik nog aan de babyvoeding

Julia Bouthoorn eist hoofdrol op

8 augustus Julia Bouthoorn won dinsdag in de dressuurwedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland alles wat er voor haar te winnen viel. In de klasse ZZ-Licht stuurde de amazone uit Vogelwaarde de ruin Casanova in beide proeven naar de zege. In M1 toonde Bouthoorn zich met de ruin Infodatek's Impression twee keer op rij de beste.