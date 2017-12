Joeri van Liere blijft ook onder de basket lekker zichzelf

Lang in zak en as zitten doet hij niet. Hij heeft namelijk nog genoeg om van te genieten. Van motorcrosser Bryan Nelis bijvoorbeeld, die hij les geeft en de fijne kneepjes van het motorcrossen bijbrengt. De jongeling kroonde zich afgelopen jaar tot kampioen bij de MON. ,,Ik denk nog weleens: wat zou ik graag nog eens op die motor stappen om het even voor te doen. Het zou in feite ook wel kunnen. Mijn motor is aangepast en is nu een soort scooter. Ik schakel op mijn stuur en het is een automaatkoppeling. Ik heb het afgelopen zomer getest en dat ging hartstikke goed.''



Maar motorcrossen gaat voor hem nooit meer worden wat het voor hem zo mooi maakte. Van Liere wil showen en winnen. ,,Ik heb afgelopen zomer één keer gereden op mijn aangepaste motor en daarna is het er niet meer van gekomen. Maar voor mij is alleen het idee dat áls ik wil rijden ik kán rijden, al goed. Die motor is nu bovendien hartstikke blingbling, dus als ik er mee ga rijden moet ik hem ook weer schoonmaken. Niet dat dat nou zo erg is, maar het is voor mij de Ferrari die iemand anders altijd heeft willen hebben. Die wil je mooi houden, in je schuurtje. En als het op zondag héél mooi weer is, kun je er een rondje in doen. Maar niet te lang, want je wilt niet dat hij vies wordt of dat er krasjes op komen. Snap je? Zo is het een beetje.''



De motor herinnert hem aan zijn jaren als succesvolle crosser en houdt tegelijkertijd de hoop op herstel levend. Want Van Liere ziet zijn tijd in een rolstoel als een fase. ,,Ik ben ervan overtuigd dat ze over vijf of tien jaar een oplossing voor me hebben'', zegt hij stellig. ,,Natuurlijk is er sinds die dag in januari veel veranderd, maar ook net niks, want ik ben dus nog steeds dezelfde jongen. Ik zit nu alleen in een rolstoel. Ik zit er wel over te denken om een boek te schrijven over alles wat me is overkomen en ik weet nu ook al hoe dat boek gaat heten: Van Droom naar Nachtmerrie.''