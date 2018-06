Jobse verliest weer WK-finale: 'Misschien komt onze tijd nog'

'Wennen aan de dikke kont'

11 juni ZIERIKZEE - Bij het Deltaweekend was de nieuwe boot van Johan Bol voor het eerst in volle glorie te zien. De Kruininger had de A Boen!! - ,,Met twee uitroeptekens, omdat het mijn tweede is” – eind mei pas in zijn bezit gekregen en bij de wedstrijden op de Oosterschelde kon hij ‘m voor het eerst testen. ,,We hebben deze drie dagen gebruikt om te leren. Het is aan het begin altijd wennen.”