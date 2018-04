Jan Raas blijft almaar boos

Een lach en een traan bij afzwaaiend Orion-trio

7:00 HEINKENSZAND - Hier zit zo’n honderd jaar handbalervaring’’, grapt coach Jos Aertssen (60) terwijl hij samen met Remco Potter (44) en Jean-Marie Toubiana (51) op een bankje zit in de kleedkamer van sporthal De Stenge in Heinkenszand. Wanneer de drie Zeeuwse handbaliconen het nog eens narekenen komen ze zelfs op ruim 120 jaar uit. ,,Maar daar moeten we dan eigenlijk nog een paar jaar van aftrekken’’, zegt Toubiana met een knipoog naar onder meer zijn eigen sabbatical. Met elkaar gespeeld, tegen elkaar gespeeld. Ze hebben samen veel meegemaakt. Het is oude jongens krentenbrood op het houten bankje.