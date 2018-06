Jaap Huissoon reed in Vuelta café binnen voor colaatje

NECROLOGIEGOES - Deze week overleed Jaap Huissoon op 82-jarige leeftijd in Goes. Hij zal nog lang voortleven in de duizenden fietsen die zijn naam dragen.

Eigenlijk rolde Jaap Huissoon stomtoevallig in de fietsenbranche. Zijn actieve carrière als wielrenner zat erop en hij verdiende zijn geld als vertegenwoordiger. De fiets bleef echter trekken en Huissoon besloot een fiets voor zichzelf te maken. Nou, dat heeft hij geweten.

Huissoon laste een frame in elkaar en zette er onderdelen op. Hij kreeg toen al snel de vraag van anderen: kun je dat ook voor mij doen? ,,En uiteindelijk kwamen er zo veel verzoeken, dat ik er wel brood in zag’’, vertelde hij drie jaar geleden in de PZC.

Volledig scherm © PZC In 1974 opende hij zijn eigen zaak, Huissoon Sport. Met de jaren bouwde hij een goede naam op als fietsenfabrikant. Ambachtelijk precies en professioneel goed. Later kreeg hij schoonzoon Peter aan zijn zijde en met zijn tweeën hielden ze de naam van de zaak hoog.

Jaap Huissoon, in 1936 geboren in Yerseke, werd als tiener vroeg gevangen door de wielersport. Hij koerste nog maar vijf jaar, toen hij in 1958 al werd gekozen voor de Ronde van Spanje. Dat was overigens pas zes dagen voor de start, want hij verving Frans Mahn die geblesseerd moest afhaken.

In de enige grote ronde die Huissoon ooit zou rijden, werd hij 44ste. Een prima klassering voor een 21-jarige debutant, maar zijn echte taak was kopman Daan de Groot te helpen. En dat viel niet mee in de kokende zon, die meer dan veertig procent van het peloton zag afhaken.

Huissoon vertelde na afloop geamuseerd over het feit dat de café’s in Spanje geen deuren maar kralengordijnen hadden. Superhandig. ,,Als ik drinken moest halen en ik zag zo’n café, reed ik met fiets en al door het gordijn naar binnen, geep wat flesjes cola of ander vocht en reed door de achteruitgang weer weg.’’