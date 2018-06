Hoogerland fietst op één dag 461 kilometer kriskras door Nederland

VIDEO Jesper Jobse heeft nog de skills en de conditie

21 juni AMSTERDAM - Het zou vreemd zijn als Jesper Jobse de Spelen van Tokio zou missen. De Vlissinger is immers dé Nederlandse pionier in het 3x3 basketball, dat in 2020 voor het eerst olympisch is. Maar hij is nu al 33. Misschien komt de doorbraak van de flitsende tak van sport nét de laat voor hem. ,,Dat kan, ja”, zegt hij eerlijk. ,,Ik kijk nu alleen nog niet twee jaar vooruit. Ik bekijk het van seizoen tot seizoen.”