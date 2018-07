Hoog bezoek voor hockeyclub Goes

GOES - De hockeyclub Goes heeft hoog bezoek. Het nationale vrouwenteam van Zuid-Afrika bereidt zich op de Goese velden voor op het wereldkampioenschap. Die mondiale titelstrijd wordt later deze maand in Londen gehouden. ,,Het team zocht een tussenstop tussen Zuid-Afrika en Engeland’’, aldus Etienne Verhoef, bestuurslid van de hockeyclub Goes.

De selectie is zondag aangekomen en maakt komende zaterdag de oversteek naar Engeland. De komende dagen traint de selectie dagelijks twee, soms zelfs drie keer op het veld van Goes. ,,Wij hebben een zogenaamd waterveld’’, legt Verhoef uit. ,,Dat is hetzelfde soort veld als waarop het wereldkampioenschap wordt gespeeld.’’

Vier jaar geleden betrok de Goese hockeyclub zijn huidige plaats op sportpark Het Schenge. ,,Er is toen voor dit veld gekozen om bezoeken als deze van Zuid-Afrika mogelijk te maken. In de toekomst hopen we ook dat andere teams van onze faciliteiten gebruik zullen maken. We kijken zelf met een schuin oog naar 2020 als het EK in Nederland wordt gehouden.’’

De Zuid-Afrikaanse selectie, die deze week in Heinkenszand verblijft, zou eigenlijk twee weken in Zeeland verblijven. Door problemen met visa is de eerste week echter van het verblijf afgesnoept. ,,Voor onze club was dat jammer. In die eerste week zouden er clinics op ons veld zijn en een oefenwedstrijd met Canada. Vanwege de vakantie is dat nu helaas niet mogelijk.’’

Niveau

De trainingen van Zuid-Afrika staan echter open voor alle leden en niet-leden om te bekijken. ,,Het is mooi om te zien wat voor niveau dat is’’, vindt Verhoef. De hoofdcoach Sheldon Roston wordt bijgestaan door trainer Niels Bakker. ,,Zijn ouders hebben connecties in Zeeland, waardoor het team hier terecht is gekomen.’’

Zuid-Afrika start het WK op zaterdag 21 juli tegen Duitsland, de nummer zes van de wereld. De andere pouelduels zijn tegen Spanje (elfde) en Argentinië (derde). Op het vorige WK, in 2014 in Den Haag, werden de Zuid-Afrikaanse vrouwen negende.