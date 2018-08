Hoofdmoot in selectie WK mountainbike is Zeeuws

Pechvogel Grasman is in Waarde nóg sneller dan vorig jaar

18 augustus WAARDE - Remco Grasman kwam zaterdag op herhaling in de individuele tijdrit van TMZ die in de omgeving van Waarde werd gereden over een afstand van 27,6 kilometer. Vorig jaar won de coureur uit Emmeloord deze tijdrit. Nu was hij nog sneller dan vorig jaar. Toen stopten de klokken na 33 minuten en zes seconden. Ditmaal was zijn tijd 32 minuten en 56 seconden.