Hoek wacht na uitspraak KNVB mogelijk verre reis naar eredivisionist

Voetbalbond KNVB heeft al laten weten dat de penaltyreeks in strijd is met de regels en dat er een onderzoek is ingesteld, maar nog niet is duidelijk wat er nu gaat gebeuren. In ieder geval is de kans aanwezig dat de strafschoppen overnieuw genomen moeten worden of dat zelfs de wedstrijd overgespeeld moet worden. Tot er uitsluitsel is, is Hoek dus nog niet uitgeschakeld en daarom ging de ploeg - samen met Lisse - mee in de koker bij de loting.