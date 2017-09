Hoek moet 'strafschoppengate' nu vergeten

Argon-uit, dat is waar het zaterdag om draait en over moet gaan. Want na twee nederlagen op rij in de hoofdklasse A, kan Hoek in Mijdrecht alleen maar tevreden zijn met een overwinning.

Argon mocht deze competitie nog geen overwinning bijschrijven – twee gelijke spelen, één nederlaag – en dat willen ze bij Hoek graag zo houden. Donderdagavond, een dag na de bekerwedstrijd in en tegen FC Lisse, kregen de spelers een uitlooptraining voorgeschoteld. Daarna kregen ze een pastamaaltijd in de kantine. ,,De afgelopen dagen hebben ze hun lichaam goed moeten verzorgen’’, aldus Tant. ,,Veel water drinken en goed eten. Want drie wedstrijden in zeven dagen, met ook nog een verlenging erbij, is niet niks voor een amateurvoetballer.’’

Hoek liet een goede indruk achter in Lisse, maar verzuimde in de verlenging om zichzelf te belonen. Daarna volgde de veelbesproken strafschoppenserie, die in een onderzoek van de KNVB resulteerde. Vrijdag was over de uitkomst daarvan nog geen duidelijkheid. Voorzitter Art van der Staal zocht rond het middaguur contact met de KNVB en verwacht op korte termijn iets te horen over de afwikkeling van FC Lisse-Hoek. De winnaar treft Heracles, in Almelo.

Tant baalde stevig na de nederlaag vanaf de strafschopstip in Lisse. ,,Ik ben nu 15 jaar trainer, maar de nederlaag in Lisse was echt een grote ontgoocheling’’, bekende de trainer. ,,Toch moeten we die wedstrijd nu achter ons laten. We hebben het niet meer in eigen hand. De focus moet op de wedstrijd tegen Argon.’’

Woensdag zag Tant dat het op fysiek vlak wel goed zit met zijn selectie. Daar besteedde de trainer tijdens de voorbereiding veel aandacht aan. ,,Je kon zien dat we fysiek sterk zijn. Tussen de zeventigste en negentigste minuut waren we echt dominant. In de verlenging konden we blijven gaan, terwijl FC Lisse er echt doorheen zat. We hebben weinig tijd om te herstellen, maar ik heb er vertrouwen in dat iedereen er zaterdag weer staat.’’

Dat laatste lijkt niet op te gaan voor Zinho Chergui. De linkspoot meldde zich donderdag met een stijve nek in Hoek en is een vraagteken voor vandaag. Marijn Wijkhuijs, Ruben Besuyen en Douwe Zeegers ontbreken nog door blessures, Stef de Backer is er ook niet bij. De centrale verdediger maakte woensdag na blessureleed zijn rentree, maar moest na 28 minuten alweer naar de kant. Was hij wel speelklaar? Tant: ,,Jazeker. Maandag hebben we Stef getest en heeft hij onder meer gesprint. Dinsdag kon hij vol meetrainen en voelde hij niets. Hij had nergens last van. Dan stel ik hem op.’’