Hoek houdt ogen open voor nieuwelingen

HOEK - Als ze in Hoek deze week klaar zijn met nagenieten, kan de blik op het volgend seizoen worden gericht. De club voetbalt dan voor het eerst in de derde divisie en gaat dat doen met een selectie die veel Zeeuwse spelers ­herbergt. Twee maanden geleden communiceerde de club al dat de selectie rond is, maar de kans is groot dat er de komende tijd nog wat mutaties plaatsvinden. ,,We houden onze ogen open, want er komen nog genoeg spelers op de markt’’, zei Jacky Lambert zaterdag namens de technische commissie.

Op dit moment heeft de nieuwe trainer, Dennis de Nooijer, een groep tot zijn beschikking die uit negentien spelers bestaat. De naam van Daniel Akindayini staat daar ook bij, maar het is nog niet 100 procent zeker of de Engelse spits volgend seizoen ook daadwerkelijk terugkeert bij Hoek. Akindayini kwam begin januari binnen bij de club, scoorde in zijn eerste zes duels zeven keer, wist daarna het net niet meer te vinden en raakte in de eerste nacompetitiewedstrijd tegen Spijkenisse zwaar geblesseerd. De aanvaller scheurde zijn achillespees af en werd in Knokke geopereerd.

Zaterdag was Akindayini, met zijn linkerbeen in het gips, toeschouwer bij het duel tussen Hoek en Ajax (1-2), waarin de club promotie afdwong. Hoek legde de spits begin dit jaar voor een half seizoen vast, met een optie voor een extra jaar. ,,We gaan eerst even kijken hoe de revalidatie van Daniel ­verloopt’’, vertelde Nico Boussen, voorzitter van de sponsorstichting.

Een selectie van negentien spelers, inclusief de dus nog geblesseerde Akindayini, lijkt wat aan de magere kant voor een seizoen waarin Hoek alleen in de derde divisie al 34 competitiewedstrijden moet spelen. Jacky Lambert: ,,Ons ­oordeel is wel dat we, als dat nodig blijkt te zijn, in de winterstop nog spelers aan kunnen trekken. Dat heeft dit seizoen ook gewerkt.’’

Lambert had de afgelopen weken meerdere keren contact met Sherjill MacDonald. De aanvaller (33) speelde afgelopen seizoen voor Almere City en stond in het verleden onder contract bij onder meer ­Anderlecht, Heracles Almelo, West Bromwich Albion, Chicago Fire, Westerlo en Sparta. MacDonald woont in Antwerpen en is bevriend met Zinho Chergui, de linksback van Hoek. Bij de kersverse derdedivisionist rekenen ze echter niet meer op de komst van MacDonald, omdat de snelle en ­ervaren voetballer waarschijnlijk een contract gaat tekenen in Azië.