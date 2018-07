Hoe komt Yerseke aan zoveel wielertalent?

Rinus van de Ven is blij met zijn badje

27 juli AAGTEKERKE - Als het dik 30 graden is, wil je zo weinig mogelijk kleren aan je lijf. Bij de Supercross in Aagtekerke rijden ze allemaal rond in een lang shirt met een veiligheidsharnas eronder en in een lange broek. En tot het outfit behoren natuurlijk ook nog stevige laarzen, handschoenen én een helm. Je moet dan wel héél graag willen rijden...