Grote onbekende Miereczko wint Kustmarathon, Erwin Harmes op podium

De onbekende Miereczko zat in een kopgroep van vier atleten, met daarin ook de favorieten Erwin Harmes, Mohammed Oumarrir en Hamid El Mouaziz. Zij hadden een flink gat geslagen met de rest van het deelnemersveld. Al snel werd duidelijk dat zij gingen uitmaken wie er in Zoutelande met de zege vandoor zou gaan.

Van het viertal had Middelburger Erwin Harmes de meeste inspanning moeten leveren om zich bij de kop van de wedstrijd te voegen en zich daar te handhaven. Hij haakte pas later aan bij het drietal, werd later weer even gelost na een tempoversnelling van Oumarrir, maar knokte zich daarna weer knap terug.