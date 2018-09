Goesenaar De Koning wereldkampioen in de skiff

PLOVDIV – Corné de Koning is vrijdag voor de tweede keer wereldkampioen geworden. De pararoeier uit Goes racete in zijn skiff met overmacht naar het goud. Op de baan van 2000 meter liet hij de concurrentie zeven seconden achter zich.

De Koning, die vanwege één onvolgroeid been in het aangepaste sporten actief is, was in het Bulgaarse Plovdiv al de grote favoriet. Hij had eerder in 2018 al sterk gepresteerd in het wereldbekercircuit en op het WK was hij eerder in de week veruit de snelste in de series.

Het bijzondere is dat De Koning pas aan zijn eerste jaar in de skiff – een eenpersoons boot – bezig is. Al zes jaar is hij actief in de gemengde klasse, eerst met Esther van der Loos en nu met Annika van der Meer. Die paralympische discipline, waarin hij in 2017 voor de eerste keer een wereldtitel pakte, is het belangrijkst voor de Bevelander. Met Van der Meer heeft hij namelijk één groot doel: goud in Tokio in 2020. Het skiffen, dat niet op het programma staat bij de Paralympics, doet hij erbij. Om een nog completere roeier te worden en om tijdens het seizoen nog wat meer wedstrijdprikkels te krijgen.

In de boot mag en kan De Koning zijn beide benen niet gebruiken, maar met zijn bovenlichaam en armen legt hij iedereen over de knie. In de finale van vrijdagochtend nam hij gestaag afstand van de anderen. Met een eindtijd van 8.35,89 minuten bleef hij Canada (zilver) en Italië (brons) enkele bootlengtes voor.