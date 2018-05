Fenomenale Leonie Ton eerste vrouw in race van 224 km

Uitstapje koersdok­ter zorgt voor onverwach­te time-out

18 mei AXEL - ,,Stoppen, stoppen!”, klinkt het via de koersradio. Het is vrijdagavond kwart over zes als zich een tamelijk opmerkelijke situatie voordoet tijdens de eerste etappe van de Junioren Driedaagse van Axel. De wedstrijd is stilgelegd omdat er geen wedstrijddokter meer in koers is.