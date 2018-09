Dure foutjes Van de Ven in Grand Prix Assen

ASSEN – Nancy van de Ven heeft zaterdag nog geen goede zaken kunnen doen in de strijd om het wereldkampioenschap. In de eerste manche van de Grand Prix van Assen eindigde de twintigjarige Vlissingse slechts als derde.

In de WK-stand is het nu nog wel steeds spannend. De Italiaanse Kiara Fontanesi, die op het TT-circuit won, staat nu eerste met 188 punten. De Nieuw-Zeelandse Courtney Duncan is de nummer twee met 184 punten, maar zij is geblesseerd en is uit de strijd. Nancy van de Ven staat derde met 183 punten.

Op de zandbaan in Drenthe had de Zeeuwse Yamaha-rijdster een beroerde start. Ze kwam als vijfde uit het gedrang en moest daarna in de achtervolging. Daarin was ze minder succesvol dan gehoopt. Net als de meeste crosssters maakte ze foutjes, waardoor ze teruggeworpen werd. In de laatste ronde lag ze nog even tweede, maar maakte ze een dure stuurfout en viel ze weer terug naar plek drie. Alleen Fontanesi bleef constant overeind en zij kon daardoor onbedreigd het volle pond pakken. De Duitse Stephanie Laier werd tweede.