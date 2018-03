Dujardin grote trekpleister bij Zeeland Outdoor International

NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Olympisch dressuurkampioene Charlotte Dujardin zal van 3 tot en met 8 april de grote trekpleister zijn bij het CDI3* Zeeland Outdoor International in Nieuw- en Sint Joosland. En met deelname van ruiters uit 23 verschillende landen wordt bij de vijfde editie van het evenement in Hippisch Sportcentrum De Kroo weer een record gebroken.

,,Met Charlotte Dujardin hebben we de absolute top in huis", vertelt Martin de Kroo, bestuurslid van de organisatie, over de Engelse amazone. ,,Ze heeft met de door Joop Hanse uit Burgh-Haamstede gefokte ruin Valegro veel prijzen gewonnen."

Daaronder vallen wereldtitels, een Europese titel en natuurlijk de olympische titel in Rio de Janeiro. Ook heeft ze het wereldrecord in de Grand Prix Special (93,857 procent) in handen. ,,Ze hebben eigenlijk alles gewonnen wat er te winnen was.''

Valegro is inmiddels met pensioen. ,,Nu komt Dujardin met haar twee nieuwe toppaarden, Florentina en Mount St John Freestyle, hier aan de start. Daarmee geeft ze toch aan dat ze deze wedstrijd erg belangrijk vindt in de aanloop naar het nieuwe outdoorseizoen. En daar zijn we blij mee."

,,Maar er komen nog meer toppers aan de start'', vervolgt De Kroo. ,,Bijvoorbeeld Dujardins landgenote Fiona Bigwood. Zij won hier vorige editie alles wat er voor haar te winnen was. Verder Hans Peter Minderhoud met Glock's Dream Boy, de hengst die hier zijn internationale debuut maakt, en de Nederlandse Grand Prix-kampioen Diederik van Silfhout met zijn topper Expression. En de Deense en Zweedse internationals Charlotte Heering en Caroline Carlstedt zijn een paar van de velen die op eigen initiatief komen bivakkeren. We kunnen weer spreken van een sterke bezetting. Want ook bij de Junioren en Young Riders en de overige rubrieken is de wereldtop van de partij. Qua deelnemersveld kan het naar mijn mening nooit meer beter.''

Wat is de sleutel van dit succes? De Kroo: ,,We zitten vroeg in het seizoen. Begin april is een goede datum. Jeffry Heijstek, Sandra Zoutendijk, Jeroen Okkema, Vincent Bol en ik vormen samen het bestuur. We beschikken over grote een groep enthousiaste vrijwilligers. We doen met zijn allen wat we moeten doen.''

De stem van de ruiters spéelt hierin volgens De Kroo een belangrijke rol. ,,Alles wordt hier voor hun goed geregeld. Zo is er vorig jaar een compleet nieuwe losrijring aangelegd. De proeven worden beoordeeld door juryleden uit twintig verschillende landen. En de gastvrijheid staat hoog in ons vaandel. De deelnemers en aanhang voelen zich hier thuis."