Droomrentree Van de Ven: tweede plaats in Italië

PIETRAMURATA – Motorcrossster Nancy van de Ven is zaterdag in de eerste manche van de Grand Prix van Trentino, de eerste WK-wedstrijd van 2018, als tweede gefinisht.

Voor de Vlissingse is dat een zeer bemoedigend resultaat. Ze brak namelijk op 25 december 2017 haar linkerbeen op meerdere plekken, na een ongeval op een trainingsbaan in Spanje. Op dat moment wist ze dat het een race tegen de klok werd om fit te worden voor de eerste GP van het seizoen.

Van de Ven redde het net. Na drie operaties kon ze pas begin maart voor het eerst weer gaan rijden. De Vlissingse trainde onder meer in Lelystad en in Duinkerke. Ze reed afgelopen zondag pas weer haar eerste clubwedstrijd in Gouda, nog wel met veel pijn. Ze had daardoor geen enkel idee wat ze van de race in Italië moest verwachten. Ze wilde simpelweg de schade beperkt houden.

Dat deed ze! Van de Ven pakt tussen 48 concurrentes zelfs kopstart. Ze draaide als eerste de eerste bocht in en bleef bijna acht minuten aan kop liggen. Ogenschijnlijk had ze geen last van haar been; ze sprong met gemak over de hoogste schansen. De Duitse Larissa Papenmeier drong wel aan en passeerde haar na verloop van tijd. Daarna zorgde de Zeeuwse ervoor dat ze het gat met de nummer drie groot genoeg hield.

Regerend wereldkampioene Kiara Fontanesi en Courtney Duncan hadden een slechte start en moesten meteen beginnen aan een inhaalrace. Fontanesi was daarmee succesvol: na achttien minuten had ze er al veel ingehaald en ging ze uiteindelijk toch ook Van de Ven voorbij.

Maar in de laatste ronde kwam Fontanesi ten val en ging Van de Ven haar weer voorbij. Met 22 punten voor het algemeen klassement heeft de Vlissingse, die afgelopen jaar vierde werd in de eindstand, een seizoensstart waarvan ze alleen maar kon dromen.