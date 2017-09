Djayce collecteert bij wedstrijd van zijn papa

,,Dat gaat niet gebeuren, maar er staan wel collectebussen’’, legt Wolff, speler van Goes, uit. ,,We hebben een jaar op Sint Maarten gewoond en na de orkaan van afgelopen week is Djayce geld in gaan zamelen. Hij hoopt dat zijn vriendjes die hij daar had dan weer snel naar school kunnen.’’

Raymond Wolff leeft mee met de bevolking van Sint Maarten, die na de allesverwoestende orkaan Irma weer vanaf nul moet beginnen. ,,Het is vreselijk, de mensen daar verdienen steun. Ik vind wel dat het eiland voor de orkaan een puinhoop was, met best veel criminaliteit. Steven Visser, een vriend van me, kwam op bezoek toen we daar woonden. Het is een prachtig eiland, zei hij toen, maar soms is het ook net een vuilnisbelt. In elk hoekje zag je vier containers met vuilnis staan. Als je de stad in ging om iets te drinken, stonk het overal.’’