Definitief geen Giro voor Antwan Tolhoek

Karagior­gos pakt goud, brons De Guchtenei­re

23 april ALKMAAR - Tijdens de halve finale turnen in Alkmaar zijn in de eerste divisie opnieuw Zeeuwse successen behaald. Sevasti Karagiorgos (EMM Terneuzen) haalde goud bij de jeugdturnsters, terwijl Mees de Guchteneire (MTV Middelburg) in dezelfde categorie brons haalde.