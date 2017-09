De Vuelta van Antwan Tolhoek in vogelvlucht: Luctor et Emergo

Stefan Laurijssen koestert klassieke zege

21:50 HEINKENSZAND - Stefan Laurijssen was de sterke winnaar van de Zeeland Classic, zaterdag in Heinkenszand. Maar er was ook een lelijke valpartij van Onno Lindhout die met drie gebroken ribben en letsel aan het hoofd uiteindelijk opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Een smet op de verder uitstekend verlopen wedstrijd.