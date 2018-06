De Ridder neemt afscheid van PKC met Nederlandse titel

Van de Ven wint GP half jaar na zware beenbreuk

10:28 OTTOBIANO – Motorcrossster Nancy van de Ven heeft zondag met overmacht de tweede manche van de Grand Prix van Lombardije gewonnen. Voor de Vlissingse was dat haar eerste zege van dit seizoen in het WK-circuit. Overall werd ze in Noord-Italië ook nog eens eerste, nadat ze zaterdag in de eerste heat al beslag had gelegd op de derde plek.