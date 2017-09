De PZC geeft tijdens het Kustmarathon-weekend een rondje

Roy Gijsel en Nancy van de Ven maken de dienst uit in Wemeldinge

24 september WEMELDINGE - Eindelijk was er zon bij het Open Zeeuws Kampioenschap motorcross. Het was dan ook goed toeven in Wemeldinge. Twee wedstrijden van de oorspronkelijke vijf - Vlissingen en Westdorpe - waren al in het water gevallen en ook Rilland had met slecht weer te kampen en trok veel minder deelnemers.