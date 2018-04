De Gendt rijdt Minnaard uit bergtrui in Romandië

Floris Willeboord­se tweede in Omloop van Menheerse

9:59 MIDDELHARNIS - Floris Willeboordse uit Middelburg is tweede geworden in de Omloop van Menheerse over een afstand van 6,8 kilometer in een tijd van 21 minuten en 49 seconden. Hij kwam een halve minuut tekort voor de overwinning die ging naar Christiaan van Beusichem (Flakkee).