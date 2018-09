Dat is twee! De Koning weer wereldkampioen

In 2017 grepen de twee al de wereldtitel in Florida. Dat was aan het einde van hun eerste samenwerkingsjaar. Nu zijn De Koning en Van der Meer nog verder. Ze roeien nog beter samen. En dat resulteerde in verlenging van hun heerschappij. Beiden ervaren dat ze op koers liggen voor paralympisch goud in 2020. In 2016 werd de Goesenaar al vierde op de Paralympics, toen nog met Esther van der Loos aan zijn zijde.

In de voorronde was de Oranje-equipe dinsdag al 11 seconden sneller dan de Poolse nummer twee. In de finale van zaterdagochtend pakten De Koning en Van der Meer ook enkele bootlengtes voorsprong op de rest; met lange, krachtige slagen vlogen ze over het water. Na 1000 meter was het verschil met nummer twee Brazilië al 3,99 seconden. Onder toeziend ook van onder anderen IOC-voorzitter Thomas Bach gingen ze enkele minuten later glorieus over de finish, met het opgekomen Polen op een kleine 5 seconden erachter.