Brian van Goethem kan het nu uitschreeuwen

Van der Lijke doet het vijf plaatsen beter dan Van Goethem

12 september POPRAD - Wielrenner Nick van der Lijke is de Okolo Slovenska, een meerdaagse etappekoers in Slovenië, begonnen met een 83ste plek. In de openingsrace, een proloog over een kleine twee kilometer, eindigde hij in de middenmoot.