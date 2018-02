Breakaway Brian doet zijn naam eer aan in Omloop Het Nieuwsblad

WK golfsurfen lonkt voor Zeeuwen Van der Mast en Salawanej

De één traint bij Domburg op de golven van de Noordzee, de ander is uitgeweken naar de Indische Oceaan. Pascal van der Mast en Fabian Salawanej, 27 en 19 jaar, zijn twee Zeeuwen die bezeten zijn van golfsurfen. Beiden zijn door de golfsurfbond opgenomen in de voorlopige nationale selectie voor het WK in Japan. Of ze mee mogen hangt af van hun prestaties tijdens de Surf Off in mei én of er genoeg geld is voor de trip.