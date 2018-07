Boehlé op EK uitgeschakeld na bizar wedstrijdbegin

Het Nederlandse koppel, dat in poule D derde was geworden en daardoor de nummer twee uit poule A trof, werd in de eerste minuten van het duel compleet weggespeeld. De Tsjechen kwamen in Rotterdam razendsnel op een 8-0-voorsprong, iets wat in het beachvolleybal zelden wordt vertoond. Perusic en Schweiner serveerden constant op de relatief kleine Boehlé, die na een pass op Van de Velde ook voor de smash moest zorgen. Steeds sloeg hij de bal in het net, tegen het blok of buiten de lijnen. Van de Velde deelde in de malaise als hij een keer de rally mocht afmaken.