Boehlé maakt EK-debuut met benauwde zege

APELDOORN - Dirk Boehlé heeft zijn debuut op een Europees kampioenschap beachvolleybal glans kunnen geven. Op de Markt in Apeldoorn won de Hulstenaar samen met Steven van de Velde in drie sets (21-19 29-31 15-9) van de Italianen Enrico Rossi en Marco Caminati.

Voor dik duizend toeschouwers en de kijkers op NPO 3 maakten de twee Nederlanders het erg spannend. In de tweede set kregen ze al liefst zes matchpoints, zonder die te benutten. In de laatste set waren ze doortastender. Bij 14-9 sloeg Van de Velde het beslissende punt – het negende wedstrijdpunt in totaal - binnen.

Bij dit EK gaan in elke poule van vier de eerste drie door naar knock-outfase. Het was dus belangrijk om meteen het openingsduel te winnen. En dat was gisteravond ook mogelijk: Boehlé en Van de Velde staan met hun 46ste plek op de wereldranglijst namelijk drie plekken hoger dan de Italianen. De koppels die ze dinsdag en donderdag treffen, hebben een veel betere ranking.

In het veld ontliepen de koppels elkaar aanvankelijk weinig. In de eerste set hadden Boehlé, verdediger en passer, en Van de Velde, blokkeerder en afmaker, duidelijk over macht. In de tweede waren de rollen omgekeerd: Rossi en Caminati doorzagen het spel van de Oranje-mannen beter en trokken na zestig punten aan het langste eind.