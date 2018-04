Atleten na warme Marathon Zeeuws-Vlaanderen: 'Helemaal naar de klote'

videoTERNEUZEN - De 406 finishers in de Marathon Zeeuws-Vlaanderen zullen de jubileumeditie de komende dagen vast nog wel eens voorbij zien komen in een droom of nachtmerrie. Het warme weer zorgde voor een slagveld. Lachende gezichten waren er bij de winnaars Erwin Harmes en Monica Sanderse. Bij veel anderen kon er geen lachje meer vanaf. ,,Niet normaal hoe zwaar dit was'', vatte Eelke de Jong uit Middelburg, nummer 257 in de einduitslag, de tiende editie samen voor de 404 andere atleten.