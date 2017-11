Atleet Nuytinck leeft in een hel: blessure maakt einde aan topsportcarrière

In het ziekenhuis bleek dat hij zijn achillespees had afgescheurd. ,,Op de mat dacht ik direct: einde seizoen. Bij een achillespeesblessure is het überhaupt de vraag of je ooit nog terugkeert op topsportniveau. Had ik maar nooit meegedaan aan die wedstrijd, denk ik soms.”



De operatie verliep goed. In de dagen erna traden er echter complicaties op. ,,Ik voelde me ziekjes en de wond ging openstaan. In eerste instantie leek er weinig aan de hand. Maar het werd steeds erger.” De wond bleek ontstoken en ging niet uit zichzelf dicht. Uiteindelijk vond er maandag een huidtransplantatie plaats.



Nuytinck bezocht tal van keren het ziekenhuis. Hij is inmiddels de tel kwijt. ,,Ik was elke keer zenuwachtig. Telkens kreeg ik een nieuwe klap te verwerken.” Al in een vroeg stadium hoorde de atleet dat zijn topsportcarrière voorbij was. Daar bleef het echter niet bij. ,,Ik weet ook niet of ik bijvoorbeeld nog kan voetballen of tennissen”, vertelde de sportliefhebber. ,,Dat is het lastigste. De tijd zal uitwijzen wat ik in de toekomst nog kan.”