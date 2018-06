Antwan Tolhoek rijdt net als vader de Tour

De Paarde­bloem eist hoofdrol op

13 juni NIEUW- EN SINT JOOSLAND - De dressuuramazones van de ruiterclub De Paardebloem eisten in Nieuw- en Sint Joosland in de klasse Z de hoofdrol op. In de eerste proef stuurde Marieke de Pundert (Goes) de ruin Haliëgo naar de overwinning op. In de tweede proef was Evelien Schouten (Wemeldinge) met de ruin Don Dilano de beste.