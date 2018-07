Antwan Tolhoek levert beste Zeeuwse prestatie sinds 1990

LARUNS - In het spoor van zijn winnende ploegmaat Primoz Roglic ging Antwan Tolhoek uit Yerseke met de beste naar boven en beneden in de 19de rit van de Tour de France.

De 24-jarige renner uit de formatie van LottoNL-Jumbo kwam als 18de binnen in Laruns, zijn beste klassering in een Tourrit. Tolhoek kwam na bijna 7 minuten over de streep. Hij hield onder meer Nairo Quintana, Jakob Fuglsang en Warren Barguil achter zich.

De 18de plaats van Tolhoek was de hoogste Zeeuwse klassering sinds de negende plaats van Maarten Ducrot, de Vlissingse tv-commentator van de NOS. Hij werd negende in de editie 1990 in eveneens de 19de etappe.

Door zijn knappe laatste bergrit klom Tolhoek ook tien plaatsen in het algemeen klassement. Met nog twee etappes voor de boeg (zaterdag de tijdrit en zondag de galarit naar de Champs Elysées) staat hij op de 36ste plaats.