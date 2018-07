Antwan Tolhoek krijgt er twee jaar bij

De 24-jarige Zeeuw is aan zijn tweede jaar bezig bij de ploeg en rijdt momenteel zijn eerste Tour de France. Uit het contract voor twee jaar spreekt vertrouwen, vertelt Tolhoek op de website van de ploeg.

,,Ik werk al vier jaar samen met mijn trainer Grischa Niermann. Dat gaat heel goed en hij is belangrijk voor mij. Als ploeg maken we een grote ontwikkeling door en hetzelfde geldt voor mij persoonlijk. Bij deze ploeg zit ik op de juiste plaats en dat laat ik op de fiets ook wel zien. Ik kan er bovendien met iedereen goed opschieten en dat is ook belangrijk.’’

Slaapmedicatie

Tolhoek rijdt momenteel de Tour, nadat hij door een blessure de Ronde van Italië had gemist. ,,Na regen komt zonneschijn. Dat is gebleken”, zegt hij. Dat ervoer hij aan het begin van dit wielerseizoen al. In december gebruikte hij samen met enkele teamgenoten zonder medeweten van de ploeg slaapmedicatie. Dat kwam hem op een schorsing voor twee maanden te staan.