Antwan Tolhoek keert woensdag terug in koers

Bastiaan Broeksema trots op zijn 'beestjes'

18 februari NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Bastiaan Broeksema was zaterdag op de achtste editie van Indoor Eventing Zeeland in Nieuw- en Sint Joosland de grote triomfator. De ruiter uit Ritthem won alles wat er voor hem te winnen was. Het gebeurde in een prachtige wedstrijd, waarin het niveau hoog was en de verschillen klein.