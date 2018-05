Antwan Tolhoek keert in Californië terug in peloton

Karter Bonte blijft de overwinnin­gen aaneenrij­gen

18:44 EMMEN - Veel beter kan de seizoenstart van Youri Bonte niet. De elfjarige karter uit Vrouwenpolder won al de eerste ronde van het Nederlands kampioenschap X30, zegevierde daarna in de eerste ronde van het GK4-kampioenschap en won zondag in Emmen ook de tweede ronde van dat laatste kampioenschap. Dat deed hij bovendien in stijl. Bonte won alle drie de races in de IAME X30 Cadet-klasse.