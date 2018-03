Anis Karkach na verlies: 'Te veel gefocust op tegenstander'

Togo verslikt zich, KVK knallend van start in drieluik

17 maart VLISSINGEN - Togo blijft derdeklasser. In de promotiewedstrijd tegen OZC waren de Goeze korfballers kansloos. KVK, dat na Togo aantrad in sporthal de Bever in Sommelsdijk, verging het stukken beter. In de eerste wedstrijd van de degradatiedriekamp walsten de Bevelanders over Good Luck heen.