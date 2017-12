Anis Karkach in omlijsting van partij Rico Verhoeven

Video Bij Patrick Tolhoek kan iedereen op zijn of haar eigen niveau trainen

5 december KAPELLE - Meten is weten. Een cliché dat bij weinig sporten zo concreet toepasbaar als in het fietsen. ,,Je kunt hier in de training direct zien of je goed bezig bent’’, zegt Patrick Tolhoek, die gebruikt maakt van zeer geavanceerde meetapparatuur voor indoor cycling.