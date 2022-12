Zwitsers bedrijf verdubbelt spoorterminal in Terneuzen: meer vraag naar transport chemieproducten per trein

Nieuw sportcen­trum Kick Off Indoor trapt eind januari af in Terneuzen

Ondernemers Yavuz Usul (40) en Nariman Huseynov (32) showen enthousiast hun sporthal in wording in Terneuzen. Ze mikken op opening van Kickoff Indoor per eind januari 2023. Er komen vier voetbalveldjes met kunstgras en twee padelbanen in de voormalige Philipshal aan de Mr. F. J. Haarmanweg. Jong en oud kan daar straks van acht uur ’s ochtends tot twaalf uur ’s avonds sporten.

15 december