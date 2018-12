Zwetend de kerst in, met kerstbootcamp in Terneuzen

‘Jamie Oliver’ in Terneuzen­se keuken

23 december TERNEUZEN - Vlak voor kerst zou je verwachten dat het hectische boel is in de keuken van Zó Lekker in Terneuzen. Maar de voorbereidingen van de feestelijke kerstmaaltijd spelen zich nog vooral af in het hoofd van chefkok Jos Ollebek. ,,Ik bedenk net dat ik er nog een wrapje aan toevoeg.”