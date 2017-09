Zwerkbal spelen steeds populairder: 'Het vangen van de snaai is gevaarlijk'

En dat is nog niet zo makkelijk. ,,Je mag hem met één hand vasthouden, maar als je heel goed bent, kan je het zonder. Ik ren inmiddels net zo hard zonder als met buis”, vertelt De Wit. En ja, daar wordt vaak om gelachen. ,,Maar inmiddels is de sport gekend en krijgen we veel positieve reacties."



Waar wij vooral nieuwsgierig naar zijn, is die gouden snaai. In de film een gouden bal met vleugels die de zoeker moet vangen. In de echte wereld is het een tennisbal in een sok die achteraan de broek van de snaailoper hangt. We krijgen hem helaas niet te zien. De Wit: ,,Het vangen van de snaai is gevaarlijk, omdat je er echt naar moet duiken. Tijdens een wedstrijd zit je vol adrenaline en lukt dat wel, maar tijdens een training zetten we de snaai eigenlijk nooit in.”



Met mijn bezemsteel tussen de benen druip ik af. Eerst maar eens een paar rondjes gaan joggen...