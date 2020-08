Zwemparadijs Aquadome Scheldorado in Terneuzen blijft voorlopig gesloten

Ruim 35 jaar paviljoen De Zeemeeuw samengevat in een boek

3 augustus RETRANCHEMENT - De Zeemeeuw in Retranchement is een strandpaviljoen met een lange geschiedenis waarin Jannis van de Voorde jaren de hoofdrol speelde. Je zou er een boek over kunnen schrijven en dat is precies wat Mariëlle Osté heeft gedaan.