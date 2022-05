Zware tijden of niet, de Bonte Avond Club Sluiskil brengt altijd goed nieuws

,,Er is al genoeg negatief nieuws over Sluiskil, daar willen wij niet aan meedoen”, zegt Gert Jansen, secretaris van de BAC. ,,Wij willen juist zo positief mogelijk zijn en doen.” Niettemin maakt de vereniging zware tijden door vanwege corona. ,,We zijn niet failliet of zo”, stelt Jansen gerust. ,,Maar de optredens zijn onze enige bron van inkomsten en dat kon de afgelopen tijd niet doorgaan. Dat voelen we nu. Nieuwe microfoons, nieuwe headsets, het kost allemaal weer geld en eigenlijk willen we niets meer dan gewoon optreden.”