Zwaargewonde bij ongeluk in Terneuzen

Stichting Zeeland Tolvrij wil gesprek over het eerder tolvrij maken van de Wester­schel­de­tun­nel

13:33 TERNEUZEN - Het speelt tot nu toe nauwelijks in de discussie over de compensatie voor het afblazen van de marinierskazerne in Vlissingen, het eerder tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. De begin maart opgerichte Stichting Zeeland Tolvrij wil die stilte doorbreken.