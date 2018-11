‘Zwaargewonde’ bij oefening ter voorbereiding op bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

Evert de C. weigert te verschij­nen bij beroep ‘kasteel­moord’ in Gent

8:33 GENT (ANP) - IJzendijkenaar Evert de C. is gisteren niet verschenen op de inleidende zitting van het hof van beroep in Gent. Daar werd bepaald dat de behandeling van het hoger beroep start op 18 maart. Het hof zal dan bepalen hoeveel getuigen er worden gehoord.