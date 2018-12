Zuidbuis Sluiskiltunnel dicht na ongeluk, flinke file op N62

Wat moet Hulst met twee Jumbo's vlak naast elkaar?

16:13 HULST - Na de ombouw van de Emté supermarkt in het overdekte winkelcentrum aan het Stationsplein naar een Jumbo, heeft Hulst volgend jaar twéé grote Jumbo's in dezelfde straat. In het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel beraden ze zich momenteel op deze 'situatie'.